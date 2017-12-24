Илон Маск чмокнул Эмбер Херд
Основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска застали за поцелуем с американской актрисой Эмбер Херд. Об этом пишет US Magazine.
Снимок, на котором Маск целует Херд, сделан у ресторана в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, после этого они сели в разные машины и разъехались. Источник издания утверждает, что Илон и Эмбер находятся в дружеских отношениях и не намерены возобновлять роман.
Amber Heard and #ElonMusk Are Not Back Together Despite Kissing Photos https://t.co/zFTYpxLVEJ pic.twitter.com/v5Gz81VBUm— Elon Musk Newz (@ElonMusk_Newz) 23 декабря 2017 г.
В августе стало известно, что пара рассталась из-за работы: Маск постоянно занят и передвигается между городами, а Херд проводит время в Австралии на съемках фильма «Аквамен». Актриса приняла решение, что не готова бросить карьеру ради миллиардера.
В интервью журналу Rolling Stone Маск признался, что чувствует себя неважно из-за расставания с Херд. По его словам, он был сильно влюблен и тяжело переживает разрыв: «Если честно, скорее она рассталась со мной, чем я с ней».
Источник: "Лента.ру"