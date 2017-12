Илон Маск чмокнул Эмбер Херд

Основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска застали за поцелуем с американской актрисой Эмбер Херд. Об этом пишет US Magazine.

Снимок, на котором Маск целует Херд, сделан у ресторана в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, после этого они сели в разные машины и разъехались. Источник издания утверждает, что Илон и Эмбер находятся в дружеских отношениях и не намерены возобновлять роман.

Amber Heard and #ElonMusk Are Not Back Together Despite Kissing Photos https://t.co/zFTYpxLVEJ pic.twitter.com/v5Gz81VBUm