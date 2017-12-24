Петербургу обещают похолодание

Новая неделя в Санкт-Петербурге начнётся с небольшого похолодания. Об этом 24 декабря сообщает городское ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник, 25 декабря, температура воздуха ночью составит минус 4-6 градусов, днём минус 3-5 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами пройдёт слабый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью 5-10 м/с, днём не больше 2-7 м/с, западный, юго-западный. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица.

Сегодня в Петербурге дорожные службы ликвидируют последствия мощного снегопада. Он начался вечером 23 декабря, спровоцировав аномальные для субботы пробки и собрав множество «зимних» ДТП.

В Москве же природная аномалия наблюдается сегодня. Атмосферное давление под влиянием атмосферного циклона упало почти до рекордных значений – более чем на 20 мм рт. ст., до 722 мм. Рекорд для 24 декабря был зафиксирован в 1995 году – чуть менее 720 мм рт. ст., сообщают СМИ.