Британские военные на празднование Рождества получили по 1 фунту
Британским военнослужащим в Афганистане выделили по 1 фунту стерлингов для празднования Рождества, пишет Times.
500 британских военных получили в общей сложности £500 ($668) для организации праздника.
Отмечается, что американским солдатам в Афганистане к Рождеству было отправлено восемь рождественских елок, большое количество индейки, украшений и подарков. Кроме того, для военных организовали специальный показ «Звездных войн».
«Контраст между американским и британским подходами ошеломляет. Как у армии у нас не так много денег, как у США, но даже датчане и монголы, похоже, делают больше», — приводит издание слова британского офицера, дислоцированного в Кабуле.
По словам одного из солдат, моральный дух военных страдает.
«Они даже не отправили нам достаточно кофе», — заявил он.
Источник: «Газета.Ru»