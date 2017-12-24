Британские военные на празднование Рождества получили по 1 фунту

Британским военнослужащим в Афганистане выделили по 1 фунту стерлингов для празднования Рождества, пишет Times.

500 британских военных получили в общей сложности £500 ($668) для организации праздника.

Отмечается, что американским солдатам в Афганистане к Рождеству было отправлено восемь рождественских елок, большое количество индейки, украшений и подарков. Кроме того, для военных организовали специальный показ «Звездных войн».

«Контраст между американским и британским подходами ошеломляет. Как у армии у нас не так много денег, как у США, но даже датчане и монголы, похоже, делают больше», — приводит издание слова британского офицера, дислоцированного в Кабуле.

По словам одного из солдат, моральный дух военных страдает.

«Они даже не отправили нам достаточно кофе», — заявил он.