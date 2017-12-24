В Израиле заявили о предотвращении 400 крупных терактов за год

В Израиле спецслужбы за год предотвратили 400 терактов, включая 13 атак смертников. Об этом сообщил глава служба безопасности страны Надав Аргаман, передает РИА Новости со ссылкой на израильское телевидение.

«Необходимо отметить, что количество терактов за последний год сократилось по сравнению с предыдущим годом, а количество предотвращенных терактов увеличилось. В этом году мы предотвратили 400 значительных терактов, среди которых 13 атак смертников», — заявил Аргаман.

По его словам, среди предотвращенных также восемь похищений и 94 «атаки-жертвоприношения» — атаки смертников с особыми мотивами.