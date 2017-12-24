Американскому министру подарили коробку с навозом

Министр финансов США Стивен Мнучин получил подозрительную посылку, которая оказалась заполнена конским навозом. Об этом сообщает NBC News.

В район Бель-Эйр в Лос-Анджелесе прибыл отряд саперов. Коробку оставили рядом с домом соседей Мнучина, на ней было указано, что она адресована министру.

По данным источников NBC в полиции, коробка была завернута в подарочную упаковку. Внутрь была вложена открытка, на которой упоминался Мнучин и президент США Дональд Трамп. Как сказал собеседник телеканала, в открытке не содержалось каких-либо угроз, но автор письма раскритиковал закон о сокращении налоговой нагрузки, подписанный Трампом 22 декабря.

Новый закон, который президент подписал перед уходом на каникулы, признали самым крупным пересмотром налогового законодательства США с 1986 года.

Согласно новому документу, крупные корпорации и богатые американцы освобождаются от части налоговой нагрузки, в меньшей степени это касается населения с низким уровнем достатка. По мнению правительства США, это обеспечит рост экономики и благосостояния среднего класса, но эксперты уверены, что данная мера приведет к росту госдолга еще на 1,5 триллиона долларов.