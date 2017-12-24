Пожилые женщины выдвинули бизнесмена Полонского кандидатом в президенты

Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ. Мероприятие прошло в спортивном комплексе "Крылатское". По большей части в зале собрались пожилые женщины, причем довольно шумные, сообщает ТАСС.

Полонский на собрании вкратце изложил свою предвыборную программу. "Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия – развиватель", – заявил он. По его мнению, странами должны управлять не политики: "Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов".

Самовыдвиженец в связи с этим обратил внимание, что на последних президентских выборах в США победил его коллега по профессии, и сообщил, что у него и Дональда Трампа по ряду проектов были "одни и те же архитекторы и конструкторы".

Полонский предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса.

Заседание инициативной группы, основную часть которой составили пожилые женщины, прошло весьма бурно. Граждане в задних рядах активно дискутировали друг с другом и Полонскому неоднократно приходилось перекрикивать своих сторонников и призывать их к спокойствию. "Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?" – возмутился бизнесмен.

Отвечая позднее на вопрос ТАСС, Полонский уточнил, что планирует сдать необходимые документы в Центризбирком РФ уже в воскресенье.

Самовыдвиженцы должны подать документы для выдвижения не позднее 7 января, кандидаты от партий – не позднее 12 января; после выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей. Полонскому как самовыдвиженцу для регистрации на выборах президента необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей.

Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года.

Полонского изначально судили по "тяжелой" статье УК за мошенничество, однако при вынесении приговора переквалифицировали на "мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" – статью средней тяжести. От наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности. В ЦИК подтвердили его право выдвигаться.