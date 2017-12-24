Самый большой самолет-амфибия в мире совершил первый длительный полет

Самый большой самолет-амфибия АG600, разработанный в Китае, совершил первый полет, сообщает агентство Xinhua.

40-метровый четырехмоторный AG600 создан для борьбы с лесными пожарами и спасательных операций на море, а также для мониторинга в океане. Самолет под кодовым названием Kunlong вылетел из аэропорта в городе Чжухай. Полет продолжался около часа. Где приземлился Kunlong, не уточняется – по-видимому, самолет вернулся в Чжухай.

ЦК Коммунистической партии Китая поздравил создателей самолета с успехом. Главный конструктор AG600 подчеркнул, что Китай встал в ряд очень немногих стран, способных создавать большие самолеты-амфибии.

AFP на сайте Yahoo News сообщает, что госкомпания Aviation Industry Corp of China уже получила 17 заказов на новый самолет.

40-метровый AG600 способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес самолета составляет 53,5 тонны, а максимальная дальность полета – 4,5 тысячи километров. Также самолет может использоваться для мониторинга морской среды, разведки месторождений полезных ископаемых и для пассажирских и грузовых перевозок.

Российское МЧС использует для тушения пожаров отечественный самолет-амфибию Бе-200. Его длина – 32 метра, размах крыла – 32,7 метра.

Впрочем, современным разработкам далеко до самого большого самолета-амфибии в истории авиации. Деревянный Hughes H-4 Hercules весил 136 тонн, его длина превышала 66 метров, а размах крыльев приближался к 100 метрам. Единственный полет самолет совершил 2 ноября 1947 года. За штурвалом был сам создатель – миллионер Говард Хьюз. О его судьбе снят фильм "Авиатор" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.