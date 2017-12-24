Навального многократно выдвинули в президенты

Алексея Навального 24 декабря неоднократно выдвинули в президенты – собрания инициативных групп прошли в разных городах.

В Москве на пляже в Серебряном Бору за выдвижение проголосовали 742 человека, пишет «Коммерсантъ». Ранее Навальный объяснял, что решил организовать 20 инициативных групп в 20 городах России, и подал соответствующие документы в избирком.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 18 декабря заявляла, что заявку оппозиционера ЦИК «будет рассматривать как положено». До этого в ЦИК говорили, что Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости. Он сам настаивает, что Конституция запрещает избираться только тем, кто находится в местах лишения свободы, напоминает «Эхо Москвы».