Петербург выдвинул Навального в кандидаты 1797 голосами

Собрание избирателей для выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошло на Марсовом поле без эксцессов. В Петербурге главный оппозиционер страны собрал необходимые голоса.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 24 декабря на Марсово поле пришли больше двух тысяч человек. Мандаты выдавали с утра, но получить их успели не все. Активистов встретили волонтеры от штаба Навального и выстроили в колонны. «За» выдвижения своего кандидата под овации проголосовали 1797 человек. В цифрах путались, но именно эта попала в итоговый протокол. К двум часам дня поле опустело.

Встреча, в которой принял участие депутат ЗакСа Максим Резник, проходила под контролем полиции, но людей в погонах было в разы меньше мёрзнущих избирателей. В собрание полицейские не вмешивались, хотя рядом с командой Навального расположилась группа провластного «Национально-освободительного движения». Рядом со сторонниками Навального видели вице-губернатора Константина Серова, но к разговорам он был не склонен.

Для выдвижения в кандидаты Навальному необходимы 500 подписей от инициативной группы, а затем ещё 300 тысяч. Ради этого в разных регионах страны проходят аналогичные мероприятия. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на этой неделе пообещала, что заявку оппозиционера ЦИК рассмотрит «как положено». С этой целью на Марсовом поле находились два представителя комиссии.