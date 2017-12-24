Приложение Сноудена превращает телефон в устройство для слежки

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден представил свое приложение для персональной безопасности Heaven. По иронии, оно превращает телефон в устройство для слежки – против которой он последовательно выступает. Создатели уверяют, что это лишь на благо владельца.

Сноуден – бывший сотрудник АНБ, благодаря которому общественность узнала о программах электронной слежки американского агентства. Сам он нашел убежище в России и выступает апологетом личной приватности.

Его приложение для личной безопасности называется Heaven. О выпуске бета-версии сообщается на сайте организации Freedom of the Press Foundation, выступившей соавтором проекта. Heaven превращает любой телефон на базе Android в датчик движения, звука, вибрации и света. Haven "наблюдает за незваными гостями и злоумышленниками", цитирует пресс-релиз "Дождь".

Создатели уверяют, что слежка эта – на благо владельца. При обнаружении изменений в окружающем пространстве приложение отправит зашифрованные оповещения на ваш второй телефон. Кроме того, Haven может автоматически с заданной периодичностью отправлять видео – и аудиофиксацию происходящего.

Freedom of the Press Foundation позиционирует приложение как способ обеспечения безопасности для журналистов и правозащитников, а также для людей, которые хотят защитить свои личное пространство, имущество и информацию. Сноуден сравнил Heaven со сторожевой собакой: "Представьте себе, что у вас есть сторожевой пес, которого вы могли бы взять с собой в любой гостиничный номер и оставить его в своей комнате, когда вас там нет, и он настолько умен, что зафиксирует все, что происходит вокруг".

Haven имеет открытый исходный код, что призвано гарантировать прозрачность в распоряжении личными данными, которые будет получать приложение.

В 2013 году Эдвард Сноуден рассказал о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о прослушке переговоров зарубежных лидеров. США аннулировали его паспорт, когда он транзитом находился в аэропорту Шереметьево в Москве. В 2014 году он получил вид на жительство в России и с тех пор находится в Москве. В США его обвинили в шпионаже. В конце января Сноудену продлили вид на жительство в России на два года.