На Филиппинах сгорел торговый центр, почти 40 человек погибли

На Филиппинах в городе Давао произошел крупный пожар в торговом центре: власти опасаются, что число погибших может достичь 37 человек. Пока разбор завалов продолжается, и большинство считаются пропавшими без вести, отмечает Philippines Star. Комментарии на месте давал вице-мэр города Паоло Дутерте – сын президента страны Родриго Дутерте, работающий в подчинении мэра города и своей сестры.

A fire broke out at NCCC Mall located in Maa, Davao City early morning, December 23. The Bureau of Fire Protection (BFP) firefighters are still trying to suppress the fire. The mall was temporary close and mall-goers and employees were forcibly evacuated.

© Sunstar Davao pic.twitter.com/bVIw37Zzsz — University of Mindanao (@UMhangout) December 23, 2017

Пламя вспыхнуло на третьем этаже торгового центра NCCC и распространилось на верхний этаж здания. Сотрудники расположенной там телефонной справочной службы оказались в огненной ловушке, отмечает Русская служба ВВС. Пожарные несколько часов боролись с огнем.

Вице-мэр Давао Паоло Дутерте сообщил, что хотя 36 человек считаются пропавшими, шансов на спасение у них не было.

LOOK: Pres. Duterte was in tears upon hearing the news that the victims who were trapped inside the NCCC Mall Davao might have zero chance of survival as the fire inside the mall continues to rage as of dawn of Christmas Eve. | 📷: Palace pic.twitter.com/zBkUbnu1fz — GMA News (@gmanews) December 24, 2017

Причина возгорания пока не установлена. Как рассказала интернет-изданию Philippines Star менеджер торгового центра по маркетингу, пожар начался на третьем этаже, где продавались одежда, бытовая техника и мебель.

At least 37 people are missing and feared dead after a fire broke out at a shopping mall in the southern Philippine city of Davao, authorities said https://t.co/hWhoshJ6kC pic.twitter.com/OyX5TYEk9k — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 24, 2017

Президент страны Родриго Дутерте, отец вице-мэра, а также мэра города Сары Дутерте-Каприо, также посетил место трагедии и встретился с семьями пропавших без вести.

Давао – главный порт острова Минданао, третий по численности населения город страны. Он находится на расстоянии 800 км к юго-востоку от столицы Манилы.