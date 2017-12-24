Обидно, что так получилось

Нашествие Риллакумов, кошмар без Плющенко и провал олимпийских призеров и экс-чемпионки мира – «Фонтанка» рассказывает, как в Петербурге прошел чемпионат России по фигурному катанию, на котором решалось, кто поедет в Корею под нейтральным флагом.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Петербурге с 21 по 23 декабря. Официально это отборочный турнир на чемпионат Европы, но по факту это был смотр талантов с прицелом и на Олимпиаду в Пхенчхане. Первые два места в каждой из программ (парное катание, танцы на льду, одиночные соревнования мужчин и женщин) гарантировали попадание на континентальное первенство, а оттуда на Олимпиаду. Дополнительную третью квоту у женщин гарантированно получит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, из-за травмы не приехавшая в Петербург. Поэтому за оставшиеся два места развернулась ожесточенная борьба.

После Плющенко – пропасть

Первыми 22 декабря медали разыграли мужчины-одиночники. Этот вид фигурного катания в России уже несколько лет пребывает в кризисе. До мая 2017 года амбразуру закрывал Евгений Плющенко. Уже давно было очевидно, что за двукратным олимпийским чемпионом – пропасть, но чемпионат России-2017 сумел удивить даже самых убежденных пессимистов. Ни один из мужчин не откатал без грубых ошибок: лучшие фигуристы страны падали чуть ли не на ровном месте, притом что их программы не были какими-то особенно сложными. В кулуарах тренеры шутили, что заливочную машину можно и не выпускать на лед, он и так чистый. Все было настолько плохо, что фигуристам буквально приходилось извиняться перед зрителями.

– Хотел бы извиниться перед всеми – мне стыдно за такой прокат, – говорил, например, бронзовый призер юниорского чемпионата мира Александр Самарин. – Приложу все силы, чтобы таких выступлений у меня больше никто и никогда не видел. Это совсем не то, к чему я готовился, что нарабатывал.

Чемпионом в итоге стал петербуржец Михаил Коляда, но с таким катанием на чемпионате Европы рассчитывать ему будет не на что.

В соревнованиях танцевальных дуэтов обошлось без сенсаций: победу уверенно одержали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, ставшие семикратными чемпионами России. Трагически завершилось выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова: Никита прямо во время произвольной программы травмировал голеностоп, не сумев завершить выступление. Со льда он отправился в больницу. Серьезность травмы пока неизвестна.

– Какая тут может быть стагнация, если Боброва и Соловьев свой замечательный танец действительно очень здорово и чисто откатали, – поделился своими мыслями с «Фонтанкой» известный комментатор фигурного катания Андрей Журанков. – Стагнации нет. Очень хорошо выступили Загорски и Гурейро. Степанова и Букин подтвердили, что они уже очень близки к Бобровой и Соловьеву и в любой момент могут их даже обогнать. Рвать на себе волосы и говорить, что у нас все плохо в танцах, – нельзя. На мировом уровне – да. На европейском уровне – неплохо.

Тем не менее на Олимпиаде в Пхенчхане шансы хотя бы на бронзу у российских танцоров близки к нулю: за первое место будут биться канадцы и французы, а за третье – сразу три американских дуэта, говорят эксперты.

Русско-японское помешательство

В субботу, 23 декабря, медали разыграли в парном фигурном катании и женщины-одиночницы. Девушек оставили напоследок как главное блюдо. Даже в отсутствие победительницы последних двух чемпионатов мира и главной надежды России на Олимпиаде в Пхенчхане Евгении Медведевой конкуренция была запредельной. Чтобы увидеть это, на чемпионат России прилетели даже японские СМИ.

– Мы прилетели сюда, потому что русские одиночницы – одни из лучших в мире, – так объяснил, зачем он совершил почти 11-часовой перелет, один из приехавших в Петербург японских журналистов Юки Чикамацу. – К тому же они – главные соперницы японок на Олимпиаде в Пхенчхане. Нас сильно разочаровало, что в турнире не выступила Евгения Медведева, но, тем не менее, кроме нее удалось увидеть других сильных российских спортсменок. В первую очередь это, конечно, Алина Загитова. Она очень популярна в Японии.

Япония присутствовала в «Юбилейном» не только в виде СМИ. Большинство плакатов в поддержку спортсменов были нарисованы в стиле аниме, спортсменам кидали на лед Риллакумов – игрушки по мотивам одноименного популярного японского мультсериала. Даже контейнеры с влажными салфетками на тренировках фигуристов были в чехлах в виде каких-то аниме-персонажей. Такое взаимное помешательство.

Но сначала были все же соревнования фигуристов-парников. Между собой тренеры активно обсуждали смещение центра тяжести при половом созревании у девочек-фигуристок и то, как непросто из-за этого приходится их партнерам. Их беспокоила одна спортсменка, у которой центр тяжести сместился особенно заметно и, видимо, озабоченно рассуждали они, это еще не предел.

Петербургский фигурист Дмитрий Козловский вышел со льда после проката с содранным подбородком. Вроде не падал. Оказалось, виновато платье его партнерши – Александры Бойковой.

– Так получилось, что у Александры платье все в стразах, – хладнокровно рассказывал фигурист. – И на одном спуске они немножко проехались мне по лицу. Но ничего, это рабочие моменты.

В итоге на чемпионате России Бойкова с Козловским заняли пятое место. Победили же Евгения Тарасова и Владимир Морозов, сумевшие обойти серебряных призеров Олимпиады в Сочи Ксению Столбову и Федора Климова. Пока еще официально числящиеся петербуржцами (по факту они уже давно живут и тренируются в Москве), Столбова и Климов допустили несколько обидных ошибок. Например, в самом конце Столбова после выброса упала на лед. Спортсменка была так расстроена, что не вышла к журналистам. Отдуваться за двоих пришлось партнеру.

– Абсолютно недовольны результатом, – заявил Климов. – Опять не получились прыжковые элементы, и в конце еще на выбросе упали. Это тоже испортило впечатление. Прыжки – это концентрация и какая-то доля везения. С техникой проблем нет. Полсезона уже прошло, уже накопилась усталость. Плюс нервы. Накладывает ли ответственность, что это предолимпийский чемпионат? Немного, но не сильно. Наш тренер говорит, что мы идем по графику Олимпиады в Сочи, что все в порядке.

Естественно, всплыла тема нейтрального статуса российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Но пиар-служба Федерации фигурного катания России отлично подготовила спортсменов, которые отвечали на вопросы об этом одинаково: «Без комментариев».

– Я ничего об этом не думаю, – не дав задать корреспонденту «Фонтанки» вопрос до конца, сказал Климов. – Мы это не комментируем. Но хочу отметить, что все иностранные коллеги нас поддерживают, все хотят нас видеть на Олимпиаде. Канадцы (главные конкуренты россиян в парном катании. – Прим. ред.)? И они тоже.

Битва за два места

Когда начались женские соревнования, «Юбилейный» был окончательно забит до отказа. Если до этого были видны отдельные пустые места, то, когда на лед вышли одиночницы, посещаемость достигла отметки в 100 процентов. Тут бестолковых падений почти не было. Девочки, особенно подопечные московского тренера Этери Тутберидзе, отрабатывали свои произвольные программы практически идеально. Судьям было непросто. Лишь седьмой завершила турнир чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева из Петербурга, но разочарования в ее комментариях после заключительного проката слышно не было.

– Я осталась довольна, – заявила девушка. – Допустила лишь одну грубую ошибку. Я была готова к такому результату, поэтому не расстраиваюсь. Хотела просто откататься для себя достойно. Я уже много чего завоевала, и поэтому осталось только бороться для себя с душой. Понятно, что сейчас маленькие девочки наступают. Я сама помню, как я была маленькой и мне все давалось очень легко. Посмотрим, что будет с ними, когда начнется переходный возраст.

Да-да, мы помним про центр тяжести. Главной интригой всего чемпионата России по фигурному катанию было все-таки противостояние Марии Сотсковой и Алины Загитовой – новой восходящей звезды конвейера имени Тутберидзе. Выступали они предпоследней и последней соответственно. Сотскова откаталась блестяще и сразу же захватила лидерство. Когда Загитова вышла на лед, Сотскова отвечала на вопросы в микст-зоне, краем глаза поглядывая на экран телевизора, где в прямом эфире транслировалось выступление конкурентки.

– У меня уже нет ни эмоций, ни сил, это все я оставила на льду, – сказала Мария, и на ней действительно не было лица. – Сегодня было дико сложно выступать. Атмосфера была очень накалена и в раздевалке, и в зоне для спортсменов. Все хотят попасть на чемпионат Европы и на Олимпиаду, а места только два. Я выходила максимально сконцентрированной и пыталась просто выстоять всю программу и при этом показать какие-то эмоции, но было сложно. Свою задачу я выполнила, обеспечив себе путевку на чемпионат Европы и, надеюсь, на Олимпийские игры.

Сотскова еще не успела договорить, когда замолкла музыка и зал, поднявшись на ноги, взорвался аплодисментами. Судьи спустя пару минут лишь зафиксировали очевидное: чемпионкой России-2017 стала Алина Загитова.

Загитова была еще менее эмоциональной, но она оказалась единственной из всех, кто хоть что-то ответил на вопрос про Олимпиаду и нейтральный статус на ней российских спортсменов.

– В глубине души я все равно знаю, за какую страну я буду кататься, – патриотично сказала 15-летняя Загитова, еле удерживая в руках гигантскую плюшевую корову розового цвета. – И все об этом тоже будут знать. Но, конечно, обидно, что так получилось.

Обидно – не то слово.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»