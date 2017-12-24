Пушков ответил Макрону и Меркель на тему возвращения военных в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором российские военные вернутся в Совместный центр по координации и контролю вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации в Донбассе. Возвращение зависит от того, изменит ли Украина свое отношение к представителям РФ, заявил Пушков. Таким образом он ответил на предложение президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Если Макрон и Меркель хотят возвращения росс. военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать», — написал парламентарий в своем твиттере.

Еще 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на создание «невыносимых условий для российских офицеров в составе СЦКК», напоминает «Газета.Ru». 18 декабря МИД заявил, что дальнейшая работа наших военных в составе СЦКК невозможна, и вся ответственность за возможные последствия ложится на плечи украинской стороны.

О причинах отзыва из СЦКК офицеров Меркель спрашивала и президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора. «Владимир Путин, в частности, отметил, что украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей», — указывалось в сообщении Кремля.

Вскоре Польша призвала представителей России вернуться в состав СЦКК, а затем и Макрон с Меркель. Они призвали стороны немедленно вернуться к шагам, которые позволят обеспечивать прекращение огня в Донбассе, а также подчеркнули важность соблюдения всех положений минских соглашений.