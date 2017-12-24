Угроза наводнения в Петербурге миновала, дамба открыта

Все затворы Комплекса защитных сооружений в Кронштадте открыты с шести утра 24 декабря. Об этом сообщается на сайте дирекции КЗС.

Дамбу открыли ранним утром в воскресенье, так как угроза наводнения миновала.

Напомним, из-за повышения уровня воды и сильного ветра ГУ МЧС по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией приняли решение закрыть все затворы с полудня 23 декабря. К вечеру субботы погода кроме судов ненадолго парализовала и воздушный транспорт: закрывался аэропорт Пулково.

В настоящее время воздушный, морской и наземный транспорт Петербурга работают в штатном режиме.