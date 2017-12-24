Володин предлагает ООН ограничить СМИ в освещении терроризма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает нужным принятие концепции ООН по самоограничению СМИ от действий, которые могут спровоцировать экстремистскую угрозу. Он выступил на конференции по борьбе с терроризмом в Исламабаде, поделившись российским опытом досудебных блокировок.

Володин заявил, что в России практика активных блокировок была эффективной, и до суда ограничивался доступ ко многим ресурсам, пропагандирующим экстремизм.

По его мнению, "следующим шагом в этом направлении могло бы стать принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц", цитирует ТАСС. Такая концепция "предполагает сдержанность СМИ в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе".

При этом спикер подчеркнул опасность неконтролируемых новых технологий – на использовании именно таких инструментов сосредоточены "террористы и их пособники для вербовки новых сторонников и финансовых операций". "Преступники особенно активны в сферах, где еще не разработаны эффективные меры государственного контроля – от сетевых площадок с повышенной анонимностью до автономных баз данных", – указал он.

В России блокировками сайтов ведает Роскомнадзор. В последнее время ведомство развернуло активную деятельность по работе с Telegram – мессенджером с механизмом шифрования, который его создатель Павел Дуров считает невзламываемым. Дуров многократно заявлял, что не может и не будет передавать ключи для дешифровки спецслужбам.

На неделе глава РКН Александр Жаров сообщил, что ведомство решило не блокировать соцсети за распространение материалов нежелательных организаций.