Специалист СПбГУ заявила о разврате в отношении дочери через 4 года

Первокурсница колледжа традиционной культуры в 2013 году пострадала от действий педофила – тогда она была ученицей шестого класса. В полицию мать девушки обратилась только сейчас, 24 декабря 2017 года.

Как стало известно «Фонтанке», дама, работающая специалистом в СПбГУ, обратилась в полицию Колпинского района. Стражам правопорядка она рассказала, что четыре года назад, в сентябре, в поселке Тельмана Ленинградской области к ее дочери пристал неизвестный и совершил в отношении 12-летнего ребенка развратные действия.

Сейчас пострадавшая уже учится в колледже. Что вынудило ее рассказать о произошедшем спустя несколько лет, выясняет Следственный комитет области.