Петербургская полиция проверяла дом и склад, 60 человек мёрзли на улице

Склад в Уткиной заводи и жилой дом на Московском шоссе ночью 23 декабря проверяли сотрудники полиции. Техническое помещение эвакуировали, горожан будить не стали.

Как стало известно «Фонтанке», звонок в службу «112» раздался в половине пятого утра в субботу, 23 декабря. Неизвестный звонил с серьезными угрозами с телефона без сим-карты. По его словам, в деревне Новосаратовка, на складе, и в доме 24 по Московскому шоссе должен был произойти взрыв.

Персонал склада продуктового магазина пришлось оторвать от работы. 60 человек ждали на улице, пока кинологи осматривали все углы здания. Параллельно проверка началась в жилом доме в Московском районе. По обоим адресам ничего взрывоопасного найдено не было.

Отметим, что в здании по такому же адресу, только в Пушкинском районе, расположен еще один склад той же продуктовой сети магазинов.