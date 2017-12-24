Лавров надеется, что в ЕС перестанут идти на поводу стран-русофобов

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью кипрской газете «Симерини» заявил, что рассчитывает, что в ЕС перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-ЕСовских отношений», — сказал Лавров.

Министр отметил, что перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре.

«В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя» — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач», — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается в одностороннем порядке отменять визы для граждан Евросоюза.