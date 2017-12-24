Во Внуково стюардесса выпала из самолета

На территории столичного аэропорта Внуково поздно вечером 23 декабря стюардесса авиакомпании Utair выпала из самолета на перрон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. После инцидента женщину экстренно госпитализировали, о ее состоянии информации не поступало.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшая выпала из самолета во время предполетной подготовки рейса, который вылетал в Ханты-Мансийск. "При закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон", – заявил представитель пресс-службы.

В компании Utair подчеркнули, что в настоящий момент выясняют причины произошедшего. Стюардессе пообещали оказать максимальную поддержку.

Накануне вечером в аэропорту Внуково произошел еще один инцидент. Пассажирский Boeing той же авиакомпании, на борту которого находилось 109 человек, был вынужден совершить экстренную посадку.

Самолет вылетел из Москвы в Махачкалу, но уже вскоре после взлета командир доложил о течи топлива. "Боинг" успешно приземлился, в результате инцидента никто не пострадал. Как выяснилось позднее, реальной утечки топлива не было – испортился индикатор его уровня.