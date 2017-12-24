КНДР: Новые санкции СБ ООН – это «акт войны»

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что Северная Корея отвергает новые санкции Совета Безопасности ООН как «акт войны», а США находятся «в окончательном ужасе перед великим историческим завершением запуска государственных ядерных сил». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

«Мы продолжим укреплять наши оборонительную ядерную систему сдерживания, направленную на фундаментальное уничтожение ядерных угроз, шантажа и враждебных шагов со стороны США путем установления практического баланса сил, – говорится в тексте сообщения. – США не должны забывать, что КНДР быстро превратилась в стратегическое государство, способное создать значительную ядерную угрозу для всей американской территории. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР. Также им следует развеять мечты о том, что мы откажемся от своего ядерного оружия».

Лидер КНДР Ким Чен Ын также отреагировал на ужесточение санкций, заявив, что Пхеньян способен уйти от любых санкций, передаёт NEWSru.com.

Выступая на закрытии собрания председателей ячеек Трудовой партии Кореи, он сказал: «США и вражеские силы горячо вовлечены в махинации, связанные с давлением и санкциями в отношении нашей страны. Однако, придерживаясь курса нашей партии, мы сможем уйти от любых санкций и провокаций со стороны врагов». (Цитата по ТАСС.)

«То, что мы сделали до настоящего времени – это только начало. Мы намерены и дальше продолжать развивать нашу стратегию», – пригрозил Ким Чен Ын.