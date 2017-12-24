Генсек НАТО рассказал, в чем Россия превосходит альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс потерял навыки борьбы с подводными лодками, передает РИА Новости.
«После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — сказал Столтенберг.
Он также отметил, что Россия подняла деятельность подводных лодок на высочайший уровень со времен холодной войны, вложив значительные средства в развитие флота.
Ранее президент России Владимир Путин назвал агрессивной военную стратегию НАТО.
Источник: «Газета.Ru»