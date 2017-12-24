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24.12.2017 02:43

Чечня наносит ответный удар

Рамзана Кадырова внесли в список Магнитского и вынесли из Instagram и Facebook. Чечня уходит за ним. Лидер зовет на загодя подстеленную соломку и предупреждает — демократии не будет.
Чечня наносит ответный удар

В ночь на 23 декабря Кадыров исчез из Instagram и Facebook. «ВКонтакте», Telegram и Twitter работали, но новыми постами не радовали. Через несколько часов Кадыров заявил, что и сам хотел уйти, но 4 миллиона подписчиков не оставить. А тут совпало — «демарш Инстаграм» и «приятная новость» в виде собственной, чеченской, соцсети, не хуже заморской. Еще через 6 часов глава Чечни сообщил в Telegram, под каким ником его искать в Mylistory, сразу предупредив: «Сотрудникам Госдепа вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской Республики». 

Рамзан Кадыров заявил, что о чеченской соцсети ему стало известно лишь теперь, хотя создана Mylistory была в августе. Полноценно начнет функционировать с нового года, а пока находится в стадии тестирования и уже доступна для скачивания в App Store и Google Play. Денег за новинку не просят. Разработал её Магомед Эсханов, по крайней мере именно он указан в графе. Другими приложениями каталогам обоих магазинов он не знаком. «Это простой и знакомый всем инструмент, в котором вы можете создать и рассказать историю своей жизни», – обещает описание. Делиться моментами своей жизни, действительно, легко и просто, особенно пользователям Instagram. 

скриншот приложения MyListory

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Instagram опознаётся с первого взгляда: в логотипе, оформлении, функциях. Чеченская версия выполнена в черном и отделана золотом. Есть комментарии, отметки друзей и четыре десятка фильтров для фотографий, половина из которых опять же привычна. Можно снять короткое видео, но нельзя поделиться им в других соцсетях. Нет функции Stories. Возможно, ещё доработают. Пока последняя версия 1.4.1. App Store ограничивает возраст желающих 17-ю годами, Google Play опустил планку до 12. Проблемы возникают уже на стадии регистрации. Через Facebook, понятное дело, не войти. Сбоит вход и через «ВКонтакте» – приложение замирает. 

«Везде пустые страницы. В приложении захотели совместить Инстаграм, новостную ленту во «ВКонтакте» и приложение по показам любимых тем, но, кажется, не вышло», – говорят впервые столкнувшиеся с Mylistory.

«Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении», – пообещал Кадыров в шесть вечера. Через два часа на него подписался 2921 человек, к полуночи за жизнью главы Чечни следили почти 10 тысяч, и счетчик продолжает крутиться. На андроид приложение установили от 5 до 10 тысяч человек, но в топы оно пока не попало. В App Store чеченский аналог Instagram поднялся на 18 место в разделе соцсети, оставив позади Periscope и Tumbler. 

«Маленькая, но гордая Чеченская Республика», которая, по словам Кадырова, «не дает целому государству покоя», тем временем начала массовый исход из Instagram. Первым её бойкотировал глава республиканской думы Магомед Даудов. За ним – весь парламент. Пока «всемирный Сатана в лице США демонстрирует свою беспомощность», республика осваивается в Mylistory. За несколько часов их присутствия контент значительных изменений не претерпел. Главными хештегами остаются Чечня, Россия, Дагестан, Махачкала, зима и Кадыров. Он царит в ленте. Его фотографии и цитаты несколько разбавляет Путин, но оба они теряются в рекламе. Их совместные фотографии соседствуют с предложениями кроватей, натяжных потолков и препаратов для похудения. Впрочем, начинают появляться традиционные селфи, луки и, конечно, котики. 

Чечня наносит ответный удар

Сам Кадыров уже сделал две записи и обзавелся не только подписчиками, но и подписками. В списке из 25 страниц есть Дмитрий Медведев. Кроме внимания главы республики, его подлинность пока ничто не доказывает, но в Mylistory эта страница в разы популярнее пользователя putin_leader. 

скриншот приложения MyListory

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скриншот приложения MyListory

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В соцсетях чеченскую новинку обозвали убогим клоном и предположили, что помимо обычных функций, там наверняка появится кнопка «Извините».

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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