Руководство конкурса «Мисс Америка» уходит из-за скандала с унижением участниц

Исполнительный директор Miss America Organization, президент и председатель жюри конкурса «Мисс Америка» ушли в отставку из-за скандала с электронными письмами, содержавшими унижения конкурсанток. Об этом сообщает Associated Press.

Материал о переписке организаторов конкурса опубликовала газета Huffington Post. По информации издания, исполнительный директор «Мисс Америки» Сэм Хаскелл оставлял в своих письмах сексистские и оскорбительные комментарии в отношении победительниц конкурса.

Оскорбленные победительницы конкурса подписали петицию, в которой потребовали отставки Хаскелла и других причастных руководителей. Некоторые из конкурсанток также выразили надежду на то, что руководить компанией станут женщины.