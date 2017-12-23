Израиль покидает ЮНЕСКО после решения Генассамблеи ООН по Иерусалиму

Израиль начинает процедуру по выходу из состава Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает NEWSru Israel. Такое поручение дал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Произошло это на следующий день после голосования Генассамблеи ООН, которая приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей страны.

Нетаньяху поручил израильскому представителю в ЮНЕСКО Кармелю Шама а-Коэну передать генеральному директору организации Одри Азулай письменное заявление о выходе Израиля из этой международной организации. Заявление будет передано Азулай сразу после Рождества.

По правилам организации это означает, что Израиль сможет покинуть ЮНЕСКО в конце 2018 года.

Решение Тель-Авива основывается на "попытках организации порвать связь между еврейской историей и землей Израиля", цитирует DW заявление представителя израильского МИДа Эммануэля Нахшона. При этом МИД рекомендовал не разрывать связи окончательно, и СМИ пишут, что Израиль может остаться в организации наблюдателем.

США объявили о выходе из ЮНЕСКО 12 октября. Вашингтон указал на "обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации". Как и в случае с Израилем, членство США будет приостановлено 31 декабря 2018 года.

В начале декабря Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое решение. Статус Иерусалима является одним из краеугольных камней израильско-палестинского конфликта. Израиль считает и восточную, и западную части города "вечной неделимой столицей". Палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей их будущего государства.