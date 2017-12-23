Петербургу обещают продолжение снегопада, на дорогах много ДТП

Сильный снегопад в Санкт-Петербурге в ближайшие часы продолжится, и дорожники продолжают работать в усиленном режиме. В ночь на 24 декабря на улицах города выйдут свыше 900 единиц уборочной техники, днём – более 840, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Прогнозы синоптиков таковы: метель с порывами ветра до 15-18 м/с, высота снежного местами до 9 сантиметров, на дорогах гололедица и снежные заносы.

Даже сейчас плотность движения на дорогах выше нормы: вероятно, сказывается сниженная скорость движения. Не обходится и без аварий. Рассказывая о них, очевидцы не скупятся на специальные «погодные» словечки.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».