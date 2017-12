Петербургу обещают продолжение снегопада, на дорогах много ДТП

Специалисты КЕЙ рекомендуют - Wolfenstein II: Новый колосс

Уильям Джейкоб Бласковиц возвращается буквально с того света, чтобы покончить с Третьим Рейхом. В этом ему поможет его команда единомышленников и, конечно, вы. Встречайте, Wolfenstein II: The New Colossus для платформ PC, PS4 и Xbox One в сети магазинов «КЕЙ»