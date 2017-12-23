Яценюка задержали в Женеве по запросу России

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы для проверки документов. Об этом 23 декабря в своём Facebook сообщила пресс-секретарь партии «Народный фронт» Ольга Лаппо. Причиной, по её словам, стало решение российского суда, в марте 2017 года заочно арестовавшего Яценюка в связи с боевыми действиями в Чечне.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — написала Лаппо.

После короткой проверки Яценюка отпустили, но предупредили, что процедура может повториться на обратном пути.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского Следственного комитета, они имеют реальные последствия, — отметила Лаппо. — Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле».