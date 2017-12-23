Яценюка задержали в Женеве по запросу России
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы для проверки документов. Об этом 23 декабря в своём Facebook сообщила пресс-секретарь партии «Народный фронт» Ольга Лаппо. Причиной, по её словам, стало решение российского суда, в марте 2017 года заочно арестовавшего Яценюка в связи с боевыми действиями в Чечне.
«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — написала Лаппо.
После короткой проверки Яценюка отпустили, но предупредили, что процедура может повториться на обратном пути.
«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского Следственного комитета, они имеют реальные последствия, — отметила Лаппо. — Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле».
Справка:
Яценюк возглавлял кабинет министров Украины с 2014 по 2016 год.
27 марта Ессентукский городской суд заочно арестовал Яценюка по делу о боевых действиях в Чечне. Украинскому политику предъявлено обвинение по статье «Бандитизм».
29 апреля в Следственном комитете заявили, что располагают доказательствами причастности бывшего премьер-министра Украины к пыткам и убийствам пленных военнослужащих в Грозном 7 января 1995 года. Кроме того, Яценюк был замечен «как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года».
Тогда же Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении Яценюка в международный розыск.