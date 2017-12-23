Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше Хейли

Пранкер Алексей Столяров («Лексус») рассказал о разговоре с постпредом США при ООН Никки Хейли, выразив сожаление по поводу того, что она поверила в существование выдуманного острова Биномо, передает RT.

«Постпред при ООН — очень важная должность. Человек, который отстаивает интересы там, обязан обладать минимальными географическими познаниями. Когда мы звонили ей, я лично думал, что Хейли должна знать, какие страны существуют на карте. Мы совершенно не ожидали, что она так будет отвечать, были просто в шоке. Если вы переслушаете запись, ее даже несколько раз переспросили. Очень печально, что такие люди находятся на подобных должностях и принимают решения», — заявил Лексус.

По данным СМИ, пранкеры притворились премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и рассказали Хейли о выборах на острове Биномо в Южно-Китайском море, в которые якобы вмешалась Россия.

«Меня интересует остров Биномо: это недалеко от Вьетнама, на юге Китая», — сказал «представитель» Польши.

На вопрос о том, знает ли Хейли такой остров, она ответила утвердительно и обещала уточнить позицию США по этому вопросу.

Кроме того, пранкеры обсудили с постпредом дело бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, связи США с Украиной, а также принятие в ООН резолюции по статусу Иерусалима.

Лексус отметил, что скоро будет опубликована запись розыгрыша одного из представителей НАТО. «Там тоже все печально», — добавил Столяров.