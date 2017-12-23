ФАС заинтересовали сообщения о завышении цен такси-агрегаторов в праздники

Замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что служба проверит появившиеся в соцсетях сообщения о завышении цен на такси, сообщает «Интерфакс».

«В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю», — сказал Цариковский.

Он отметил, что завышение цен может быть оправдано возросшим спросом.

«Но если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор», — добавил замглавы ФАС.