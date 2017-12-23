В Петербурге началось банкротство бывшего флагмана оптической промышленности

Оптический институт Вавилова не дожил до своего столетия год. Юбилейную дату он должен был справить 15 декабря 2018 года, но 14 декабря 2017 было возбуждено дело о его банкротстве.

Инициатором банкротства стала "Петербургская сбытовая компания", которой институт задолжал за энергоресурсы более 3,8 млн рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил решение вопросов о введении процедуры наблюдения, утверждении временного управляющего и определение даты рассмотрения дела о признании должника банкротом на 22 января 2018 года.

О проблемах с энергетиками стало известно в октябре. Но не от самого научного центра, а от университета ИТМО, который получает тепло от котельной института. Последний еще 9 октября предупредил ИТМО, что у него есть задолженность перед энергоснабжающей организацией и по этой причине начать отопительный сезон вовремя он не сможет. В результате чиновники районной администрации и Смольного при поддержке ГУП «ТЭК СПб» были вынуждены в срочном порядке возвращать тепло замерзающему вузу с помощью мобильной котельной.

Государственный оптический институт им. Вавилова (ГОИ) 30 лет назад был крупнейшим центром всей советской оптики. Вместе с филиалами в институте трудилось 11,5 тысячи человек. Работали в основном над заказами для военных – слежение за землей из космоса, нацеливание орудий, лазерная техника, тепловизоры. К этому шла довеском «гражданка» – приборы для медицины, науки, промышленности и исследований космоса.

Но в 1990-х годах история оборвалась. ГОИ лишился всех филиалов. Число сотрудников площадки на Биржевой сократилось в 7 раз. А в начале 2000-х Минимущество изъяло у института и большую часть территории. На месте лабораторий в Биржевом переулке «ЛенСпецСМУ» построило жилой комплекс «У Ростральных колонн» с отелем «Сокос». А здания на Биржевой линии, 4, 14-16, и на Кадетской линии, 3б, перешли в пользование ИТМО.

По вине головного холдинга «Швабе» (Ростех) институт в 2017 году остался без профильных заказов от Минобороны, и теперь может потерять и последнюю оставшуюся площадку – 3 гектара у стрелки Васильевского острова. Владельцы хотят передать её инвестору, а институт оздоровить – возможно, через банкротство. «Фонтанка» встречалась с сотрудниками института, когда они в феврале от отчаяния написали письмо с просьбой о помощи президенту Владимиру Путину.

«Фонтанка» отправила запрос в институт с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.