В отсутствии Медведевой чемпионат России по фигурному катанию выиграла Загитова

Определилась чемпионка России по фигурному катанию-2017 в Санкт-Петербурге 23 декабря. Ею стала москвичка Алина Загитова, набравшая 233,59 баллов по сумме двух выступлений.

Второе и третье места также заняли представительницы столицы. Серебро досталось Марии Соцковой (221,76), бронза – Алёне Косторной (216,57).

Лучшей из петербурженок стала Станислава Константинова, занявшая четвертую строчку (211,28). Еще одна петербурженка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, заняла седьмое место (202,06).

Отметим, что чемпионат России из-за травмы пропустила главная фаворитка – Евгения Медведева, выигравшая два последних чемпионата мира (2016, 2017).

Чемпионат России – отборочный на чемпионат Европы. Напрямую на турнир поедут спортсмены, занявшие первое и второе места. Третий кандидат будет определен тренерским советом Федерации фигурного катания России.