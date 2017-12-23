Непогода прикрыла Пулково

Снегопад и порывистый ветер парализовали работу петербургского аэропорта вечером 23 декабря. Самолётам доступ закрыт, но справиться со стихией обещают быстро.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, в начале девятого вечера аэродром временно закрыли. В расписание воздушной гавани вмешались сложные метеоусловия. Из-за сильного бокового ветра несколько самолётов ушли на запасные аэродромы. Свою роль сыграл и обильный снегопад. Сейчас сотрудники расчищают поле. Справиться планируют за полчаса. После этого Пулково снова будет принимать и отправлять рейсы.

Неприятностей от усилившегося ветра ждут и в дирекции Комплекса защитных сооружений. Опасаясь подъема уровня воды в Неве и других реках, в полдень закрыли все затворы дамбы.