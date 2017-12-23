Деды Морозы пробежали по Петербургу, некоторые частично нагишом
Старт этому мероприятию дал главный Дед Мороз страны, приехавший к нам из Великого Устюга – ради него даже зажигали огни на Ростральных колоннах. А участвовали все желающие, в том числе были анонсированы представители Великобритании, Франции, Италии, Германии, Казахстана и ряда других стран.
«Гражданские» получали костюмы на старте (после забега их можно оставлять себя, но надо было оплатить регистрационный взнос, размер которого возрастал по мере приближения к дате события), а те, кто был в своих костюмах, и льготники – члены многодетных семей, люди старше 60 лет и инвалиды – участвовали бесплатно.
Бежали от арки Главного штаба по Миллионной улице до Марсова поля и обратно по набережной Мойки, ради этого даже перекрыли улицы. Дистанцию выбирали себе по силам: пять километров, два с половиной километра и один километр – детская трасса.
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