Две малые партии выдвинули в Петербурге будущих кандидатов в президенты

Благодаря проведённым в Петербурге партийным конференциям в президентскую гонку вступили ещё двое выдвиженцев.

Как сообщили «Фонтанке» 23 декабря в городской избирательной комиссии, партия «Рот-Фронт» и «Партия малого бизнеса» предложили своих возможных кандидатов в президенты.

Собрание партии «Рот-Фронт» выдвинуло Наталью Лисицину, машиниста мостового крана мартеновского цеха «Кировского завода». Сама работница завода не приняла участие в конференции, по словам однопартийцев, ее не отпустили с работы.

Сегодня же состоялось собрание «Партии малого бизнеса». На нем участники партии, зарегистрированной 2 года назад, выдвинули новгородского предпринимателя, занимающегося лесозаготовкой, Юрия Сидорова.

Предполагается, что и Сидорову, и Лисициной для того, чтобы получить статус кандидата, придётся собрать 100 тысяч подписей россиян.

Напомним, что выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский (Яблоко), Ксения Собчак (Гражданская Инициатива) и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем.