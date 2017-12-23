Во Внуково сел пассажирский самолёт с «протекающим» баком

Вылетевший из Москвы самолёт вынужденно вернулся в столицу через двадцать минут полета. Экстренную смену курса объяснили шалившим индикатором топлива.

Судя по табло Внуково, 23 декабря рейс авиакомпании «ЮТэйр» UT447 вылетел в Махачкалу в 16:20. Через сорок минут самолёт совершил посадку, но не в пункте назначения, а снова во Внуково.

В компании «Фонтанке» пояснили, что рейс, которым летели около ста пассажиров, не долетел до Махачкалы из-за проблем с индикатором топлива. На взлете датчик показал, что якобы в баке есть течь. Командир воздушного судна принял решение вернуться.

«При снижении индикация восстановилась. Посадка во Внуково прошла в штатном режиме. Ситуация полностью контролировалась экипажем», – уточнили в «ЮТэйр». С проблемным датчиком самолета будут разбираться в Москве, а пассажиров пересадят на другой борт. Второй вылет назначен на 20:00.