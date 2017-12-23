Бутман признался, что сфолил на Путине

Новые подробности игры Ночной хоккейной лиги с участием президента Владимира Путина рассказал 23 декабря радиостанции «Говорит Москва» саксофонист Игорь Бутман.

По его словам, президент забил четыре шайбы.

«Команда президента победила со счётом 9:3. Президент выглядел великолепно, забил несколько голов. Я уже не помню сколько, но не все 9. По-моему, четыре. Очень хорошие голы. А после хоккея и в перерыве, как всегда, пили чай с лимоном и сахаром», – говорит Бутман.

На очередной матч с президентом его пригласили примерно за неделю до игры. Музыкант отметил, что, не желая того, сфолил на президенте.

«Собрались мы достаточно поздно, где-то в 22:30. Были случайные зрители. Те, кто на Красную площадь пришёл в это время. И вот для них был такой неожиданный подарок. Были зрители, которые и болели, и переживали. Я, кстати, сфолил на президенте, совершенно того не желая».

Саксофонист считает, что чиновники играют в хоккей не ради близости к главе государства, а для того, чтобы вернуться в молодость.

«Я в хоккей начал играть раньше, чем на саксофоне, и для меня Ночная лига – это возможность оставаться молодым. Сам президент недавно начал играть в хоккей. Министр обороны недавно начал играть в хоккей. И многие члены правительства, и губернаторы вернулись в молодость благодаря этой великой игре. И не потому, что они хотят быть ближе к нашему руководителю, а потому, что это уникальная возможность получать удовольствие от соревнования, возможность подышать свежим воздухом, – считает музыкант. – Это был очень красивый вечер. Президент был в отличной форме. Все великие спортсмены наши, и Фетисов, и Буре, и Касатонов, великолепно играли. Великолепно играл министр обороны. Это был праздник Ночной лиги. Я рад, что меня пригласили на это мероприятие. Я стоял у истоков лиги. Для меня это огромная честь играть с великими мастерами. И Лутченко был, и Прохоров, и Кожевников».

Ночную хоккейную лигу создали в 2011 году по инициативе президента и при поддержке ветеранов российского хоккея.