Парламентарии Чечни объявили Инстаграму бойкот

Депутаты парламента Чечни решили массово выйти из Instagram после того, как спикер собрания Магомед Даудов удалил страницу в поддержку главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщается 23 декабря на сайте парламента.

«Таким образом, депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Чеченской Республики, Героя России Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в Инстаграм до тех пор, пока не разблокируют страницу главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова», — говорится в сообщении.

Напомним, аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook сегодня были заблокированы. Он сам позже дал комментарии в других соцсетях.