В Минтруда подсчитали, сколько будет нищих к концу следующего президентского срока

В Минтруда рассказали, сколько россиян останутся нищими через 6 – 7 лет, то есть к концу следующего президентского срока. Выступавший на съезде "Единой России" президент Владимир Путин назвал "унизительной" нынешнюю нищету 20 млн россиян. Эта цифра выделялась на фоне его призывов идти от победы к победе. За последующие 6 – 7 лет цифру надо будет сократить почти вдвое, свидетельствует прогноз главы Минтруда Максима Топилина.

"Я считаю, что мы должны в течение, может быть, шести-семи лет выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с нынешних параметров между 13% и 14% до не более чем 8 – 9%, а даже до 7 – 8%", – цитирует Топилина ТАСС.

Прогноз Росстата предполагает, что в течение ближайших лет численность населения России заметно не изменится: естественную убыль будет компенсировать приток мигрантов. 7 – 8% от 146 млн – это около 11 – 12 млн нищих россиян в 2024 году.

В 2013 году Росстат насчитывал 16 млн россиян, находящихся за чертой бедности. В последующие два года уровень доходов россиян заметно упал после присоединения Крыма в связи с введением санкций, падением цен на нефть и резким снижением курса рубля. Путин в своей речи объяснял сложности экономическими кризисами и "внешними ограничениями".

Как заявил ранее на съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин, работа по решению проблемы бедности в России будет продолжена. Нужно будет выйти на траекторию роста "выше среднемировой", повысить производительность труда. Нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку, а также продолжить работу по снижению количества людей, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, напоминает ТАСС.

Путин также призвал омолодить Россию: "Россия – это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться, как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед!"

"Единая Россия" на своем съезде объявила о поддержке кандидата Владимира Путина. Цель партии – его уверенная победа на выборах президента в марте 2018 года, заявил глава ЕР премьер Дмитрий Медведев.