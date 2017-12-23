Бомбу в пакете на «Владимирской» не нашли

Станция 1-й линии метро Петербурга возобновила работу вечером 23 декабря. Ничего взрывоопасного сотрудники экстренных служб не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, с шести часов вечера поезда курсируют по красной ветке со всеми намеченными остановками. Угроза, которую увидели в бесхозном пакете на «Владимирской», оказалась ложной. Это подтвердила сорокаминутная проверка.

В настоящее время вестибюль и переход на красную ветку с «Достоевской» открыты.

Напомним, сегодня из-за бесхозных предметов закрывали на проверку три станции: «Рыбацкое», «Проспект Большевиков» и «Владимирскую», и все через некоторое время благополучно возобновили свою работу.