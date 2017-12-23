Московские фигуристы Тарасова и Морозов победили в танцах на чемпионате России

Стали известны призеры чемпионата России по фигурному катанию среди пар, проходящего в Санкт-Петербурге 23 декабря. Соревнования имеют статус отборочных к чемпионату Европы.

Стали известны призеры чемпионата России по фигурному катанию среди пар, проходящего в Санкт-Петербурге 23 декабря. Соревнования имеют статус отборочных к чемпионату Европы.

Первое место заняла московская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По сумме двух программ они набрали 223,34 балла. Серебро выиграли олимпийские и серебряные призеры Олимпиады в Сочи Ксения Столбова и Фёдор Климова (215,55), выступающие параллельным зачетом за Москву и Петербург. Бронзовые медали достались Наталье Забияко и Александру Энберту (207,51).

Ранее определились победители в танцах на льду (Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев) и мужском одиночном катании (Михаил Коляда).

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург, 23 декабря

Пары. Итоговая классификация. 1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 223,34. 2. Ксения Столбова / Фёдор Климов – 215,55. 3. Наталья Забияко / Александр Энберт – 207,51. 4. Кристина Астахова / Алексей Рогонов – 198,41.