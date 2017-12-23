Семиклассникам в Сибири показали силу искусства в эротическом рассказе

Родители и школа разошлись в оценке творчества британского писателя Тибора Фишера. Учитель видит в его произведениях повод порассуждать о бесконечности и вспомнить Библию, матери – обсудить мужской оргазм.

Как сообщает местное издание VSE42.Ru, камнем преткновения стал рассказ «Коллекционная вещь», который задали на дом ученикам седьмого класса гимназии № 1 в Кемерово. Школьникам поручили прочитать историю старинной вазы, рассказанную ей самой, и изложить свои мысли в сочинении. Родители тоже заинтересовались, но знакомство с приключениями переходившей из рук в руки керамики не задалось. На страницах они увидели практически порнографию.

«Через три минуты восемь секунд Никки поднимает глаза и приказывает: «Кончай». Он подчиняется, семя извергается в потолок, после чего Никки предлагается ряд медикаментозных средств, которые он отбирает у школьников, когда читает им лекции о подростковой наркомании», – пишет Фишер.

Осознав, что слишком взрослые подробности встречаются не единожды, родители стали делиться цитатами в общем чате.

«Когда я была маленькой, мне подарили глобус, и я с ним играла – ты понимаешь, в каком смысле. Я сама не знала, что делала, но было здорово. Может, поэтому мне всегда хотелось засунуть мир себе между ног», – приводит возмутивший отрывок одна из матерей и категорично добавляет, что «своей читать не разрешила».

Произведение дружно признали «бредом» и «извращением», которое двенадцатилеткам не по возрасту. Дети, как уверены родители, выполнить задание не способны: высказать своё мнение о прочитанном они не смогут, потому что «половину слов публично нельзя произнести».

Впрочем, учитель крамолы не заметила. На уроке, по её словам, вместе с учениками она собиралась рассмотреть понятие вечности искусства и цикличности времени, а не мужские выплески и другие интимные подробности, выхваченные со страниц книги.

Родительское возмущение столкнулось со школьной программой. Спорное произведение западного автора предусмотрено в рабочей программе учебника Рыбченковой Л. М., а сам он одобрен Министерством образования РФ. К разбору тонкостей воспитания уже подключилось местное управление образования, отмечает VSE42.Ru со ссылкой на администрацию Кемерово.