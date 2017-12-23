Пламя украсило Ростральные колонны в Петербурге

А Дед Мороз приехал на Дворцовую площадь.

На стрелке Васильевского острова 23 декабря в 17 часов «ПетербургГаз» зажёг огни на Ростральных колоннах.

Это событие, которое бывает всего несколько раз, сегодня посвящено визиту в Санкт-Петербург главного российского Деда Мороза. Сейчас по программе – его выступление на Дворцовой площади.

Дед Мороз, прибывший на волшебном паровозе, даёт старт массовому забегу коллег по новогодним чудесам, из-за чего в центре города перекрыты несколько улиц (подробнее о закрытии движения писал "Водитель Петербурга").