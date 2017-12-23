«Владимирская» закрыта для пассажиров
Подозрительные вещи лишают пассажиров петербургской подземки третьей станции 23 декабря. В этот раз проверка идёт на красной ветке.
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», с 17:14 полностью закрыта станция «Владимирская». Сотрудники экстренных служб обследуют обнаруженный бесхозный предмет.
На время проверки открыта соседняя «Достоевская», уточнили в метро, но пройти с неё на 1-ю линию нельзя. Поезда проезжают «Владимирскую» без остановки.