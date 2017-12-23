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23.12.2017 17:25

Путин сравнил Россию с «любимой бабушкой» и признал масштабы бедности унизительными

Несколько ярких заявлений сделал президент России Владимир Путин 23 декабря, выступая на съезде «Единой России».

В частности, он призвал не относиться к стране как к «любимой бабушке, которой необходимо вовремя давать лекарства».

«Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться», — заявил президент (здесь и далее цитаты по «Газете.Ru»).

Её нужно сделать молодой и устремленной вперед. «Кто мешает её снова сделать молодой и перспективной и устремлённой вперед? Вот это всё (все, что мешает обновлению. – Прим. ред.) должно быть вычленено и отброшено в сторону», — сказал Путин.

Необходимо внести существенные изменения в развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, «развивать «биотехнологии, цифровизацию и так далее», так как без этого нельзя «придать экономике инновационный характер».

В то же время Путин признал, что масштабы бедности в стране являются унизительными; уровень бедности необходимо снизить и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан.

«Нужно снизить бедность, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества», — сказал президент, добавив, что эта ситуация «просто унижает людей». Также он отметил необходимость повышать пенсии.

Кроме того, он коснулся вопросов политической жизни страны, в частности признал, что необходимо с «уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции» и укреплять «сильное гражданское общество, которое отвергает пустую болтовню».

«Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — заявил Путин.

Говоря о международной политике, президент отметил, что сила России направлена на защиту от внешних угроз, терроризма, и Москва готова работать со странами Запада и Востока на принципах доверия и равноправия.

«Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было, продолжим открытую и честную внешнюю политику», — сказал Путин.

Напомним, президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. Премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии заявил, что партия поддерживает решение Владимира Путина пойти кандидатом на выборы президента самовыдвиженцем.

«Единая Россия» была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что «Единая Россия» уже это делала — выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства, — сказал Медведев (цитата по «Газете.Ru»). — Мы окажем вам всю возможную поддержку. Ведь «Единая Россия» — партия президента».

 


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