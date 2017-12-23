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23.12.2017 17:46

Крипторубль как предвестник железного занавеса

Увидев в крипторубле путь обхода санкций, Агентство кибербезопасности разглядело и скорый «цифровой железный занавес», который закроет Россию от врагов буквально следующим летом.
Крипторубль как предвестник железного занавеса
Picvario/Интерпресс

«Ради торжества идеологии и крипторубля Россия готова вновь опустить железный занавес – теперь криптовалютный» – главный постулат нового доклада АКБ «Криптозанавес». Ранее Агентство кибербезопасности сообщало, что Кремль намерен использовать новые цифровые технологии для преодоления санкционного бремени. 

Президент РФ Владимир Путин признался в том, что «заболел» цифровой экономикой, прошлым летом во время знакомства с Виталием Бутериным (создателем Ethereum – второй по популярности криптовалюты в мире). «Виталик Бутерин открывает президенту новый дивный мир. Если торговать танками в криптовалюте, все надзорные институты будут бессильны отследить эту сделку. И Путин проникается этой идеей» – так рисуют эту историю авторы доклада АКБ. Однако, согласно трактовке агентства, к концу лета 2017 года власти стало ясно, что крипторубль, планы о создании которого уже известны, на самом деле будет цифровой вариацией рубля фиатного. «Кремль быстро понял, что криптовалюта в её каноническом виде ему противопоказана», – уверены в АКБ. 

Если крипторубль и родится, то в АКБ его уже называют «Франкенштейном», так как он, по сути, будет лишён признаков жизни полноценной криптовалюты. «Крипторубль нельзя будет майнить/добывать, его эмиссия будет в руках ЦБ, площадки вывода в классические фиатные валюты будет контролировать государство, а все операции будут возможны только после верификации личности покупателя и продавца», – поясняют в АКБ. 

Откат от идеи не подконтрольной государству криптовалюты, которую осенью раскритиковали и вице-премьер Аркадий Дворкович, и глава Сбербанка Герман Греф (АКБ ранее называло именно Грефа ответственным за развитие криптовалют в РФ), авторы доклада объясняют возвращением первых лиц государства к идее «Проект «Р.И.А.» – Российской интернет-автономии.  

В АКБ утверждают, что, по их данным, российские власти готовы «опустить новый железный занавес по периметрам границ России и Китая. На этот раз – криптовалютный. «Уже летом 2018 года выяснится, что над нами нависла одна большая киберугроза. Это свободный интернет. И вот тут китайские товарищи будут очень кстати», – уверены в АКБ. В Китае криптовалюты запрещены. «Мы активизируем деятельность, связанную с контентом в интернет-пространстве, создадим систему полного контроля, мы обеспечим его чистоту», – сообщил на недавнем съезде партии ЦК КПК ее председатель Си Цзиньпин. 

«Все, что начинается в эти дни в области крипторегулирования, будет происходить в рамках единого с Китаем мегапроекта создания выхолощенного безопасного интернет-пространства – расширенного на Россию китайского файрвола», – уверены в АКБ. Авторы доклада считают, что реализация плана «Российской интернет-автономии» уже начата давлением на Павла Дурова, экс-главу «ВКонтакте» и основателя Telegram. «Китай 1 февраля 2018 года закрывает по стране доступ к VPN. Это станет началом конца. Российский дедлайн приходится на 105-й день после выборов 18 марта, то есть на 1 июля 2018 года», – дают смелый прогноз в АКБ. 

Take it easy, man 

«Любая криптовалюта, будь то «крипторубль», «криптоманат» или «криптотенге», без инфраструктуры и отраслевого бэкграунда – неконкурентоспособная история, мягко выражаясь, – поясняет сопредседатель Северо-Западной ассоциации криптовалют и блокчейна, генеральный директор UNC MEDIA Дмитрий Статовский. – Пока рано делать прогнозы на тему крипторубля, еще слишком много работы необходимо выполнить. Жизнеспособны только те планы, где крипторубль выступает не самоцелью, а инструментом достижения вполне конкретных целей, среди которых ключевой является вхождение в международную инфраструктуру. Сейчас главное – инфраструктура. Любая автаркия несовместима с цифровой экономикой, это нежизнеспособная бизнес-модель, и если на этот счет у государств возникают проблемы, то это проблемы не создания/снятия занавеса, а конкуренции. Все проблемы решают конкурентоспособные продукты для мировой аудитории. Нужно создавать условия для наших проектных команд и комфортную институциональную базу, и регионам пора включаться в этот процесс, выбираться из зимней спячки». 

«Россия вполне может договориться с Китаем в вопросах кибербезопасности, – меж тем считает глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк. – Это уже происходит, и происходит не первый год. Лидеры двух стран регулярно обсуждают в том числе вопросы цифрового пространства, воздействия на интернет, введения границ в Сети, то есть так называемого «суверенитета». Но кроме договорённостей, нужно понимать, как это может быть реализовано. А для этого нужно, во-первых, иметь техническую возможность отделить свою страну от Всемирной сети. А во-вторых, выделять деньги из бюджета на строительство этой российско-китайской «стены дружбы».  

«Как человеку, который застал доинтернетные времена, вырос до криптовалют, очевидно, что Россия жила и до всего этого, – говорит криптовалютный эксперт Андрей Рябых. – То, как выглядит завтрашний день в этом докладе, что государство устроит чуть ли не армагеддон, вряд ли возможно. Страна будет жить, как жила раньше. Всё это коснётся небольшого количества населения. В рамках одного процента. Остальные как жили без крипторубля, так и будут жить дальше и ничего не почувствуют в любом случае». Тем не менее, отмечает Рябых, объединение Китая и России в цифровом контроле – это очень логично. «Государства очень похожи по своей структуре управления. Россия, на мой взгляд, более довлеет к Азии, чем к Европе. Плюс китайцы продолжают строить социализм, который нам понятен. Поэтому моё мнение – договоримся. Причём договоримся быстро и просто. А страшилки АКБ могут воплотиться, но я пока не понимаю, зачем государству идти на такие жёсткие меры. Скорее всего, это такая предвыборная негативная агитация против Путина», – считает интернет-буржуй Рябых. 

Советник Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко, который в январе 2017 года заявлял, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России – это ограничение интернета, как в Китае (впрочем, тогда Кремль поспешил откреститься от позиции интернет-советника президента), сейчас в ответ на просьбу прокомментировать мрачноватый прогноз АКБ был неожиданно лаконичен: «А можно не комментировать откровенную чушь?»  

«Склероз – это самая лучшая болезнь, ничего не болит и каждый день новости, – парировал реплику коллеги директор АКБ Евгений Лифшиц. – Закон Яровой, а на днях мы обсуждали, что вводятся штрафы за анонимность в мессенджерах, мы слышим про запрет VPN, это всё указывает на подготовку введения Кремлём тотального контроля этого пространства». 

22 декабря президент РФ официально поручил ФСБ вопросы, связанные с кибербезопасностью страны. А президент Беларуси Александр Лукашенко на этом фоне подписал декрет «О развитии цифровой экономики». В частности, разрешил физлицам владеть криптовалютами и выполнять с ними различные операции, включая майнинг, без обложения налогом в ближайшие 5 лет. Юридические лица, как белорусские, так и иностранные, получили право не только владеть монетами, но и создавать собственные токены на базе блокчейна. Правда, размещать такие активы будет можно лишь через резидентов особой экономической зоны «Парк высоких технологий», а купля-продажа и другие операции с токенами должны проводиться на биржах или через специальных операторов. Но зато резидентам особой экономической зоны обещан льготный период налогообложения до 2049 года. Таким образом, Белоруссия станет первым в мире государством, легализовавшим так называемые смарт-контракт. 

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру» 


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