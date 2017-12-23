Чоризо из медведя, именная козуля и сухой бальзам - что покупать на Рождественской ярмарке

На Пионерской площади в Петербурге - предприниматели Алтая, Китая и Кубы. На XII Рождественской ярмарке предлагают покататься на верблюде Ванечке и съесть капусту по-ленинградски с тещиной колбаской.

Традиционная ярмарка возле ТЮЗа открылась 23 декабря. В этом году участие в ней принимают 14 стран и 13 российских регионов, развлекательная программа начинается в 12:00 каждый день и продолжается до семи вечера, покупать и пробовать можно до девяти.

Новогоднее и ароматное горожан встречает сразу у входа – ярмарка начинается с елочного базара. Тут же круги нарезает детвора: кто на пони, кто в тележке за северным оленем, а кто верхом на верблюде с экзотичным для зверя именем Ванечка. К слову, стоимость развлечения возрастает с редкостью животного – три круга на пони обойдутся в 200 рублей, за оленем 300, на двугорбом уже 400.

В рядах торговцев можно найти снедь для тех, кто затосковал по русскому хлебосольному застолью, – соленые грузди, сибирские пельмени, орехи, колбасы, сало, икра, мёд, пастила, сушеные ягоды, варенье да пряники. Последние, к слову, тут называют козули, и на каждом написаны имена, только русские, разумеется. Встречаются и необычные сочетания, например, колбасу чоризо родом с Иберийского полуострова российские предприниматели делают из медвежатины. Неожиданно среди алтайских сыров затесался дорблю. "5 килограммов санкционки, для души", – посмеивается продавец. Тут же продают бутылки с бальзамом, только напиток из него сделать надо будет самостоятельно. Травы залить тёплой водой, настоять 10 дней и лечить настоем, как уверяют алтайцы, все болезни.

К слову, о напитках: чтобы согреться, тут предлагают привычные для ярмарок сбитень и глинтвейн. Последний отличается от прочих только у кубинцев – кроме корицы и гвоздики жители Острова свободы добавляют в него Herba Buena. Хорошая трава, если верить словам продавца и дословному переводу. Помимо напитков продают и национальную еду: ароматная говядина с рисом, местные бургеры и лепешки. Однако прежде чем пробовать, стоит пройтись по всем торговцам и решить, чего больше хочется – немецких колбасок, чешских трдельников, сербской шавермы или ленинградской тушеной капусты с сосисками или тещиной колбаской.

Из товаров все также сплошь национальное – резные деревянные игрушки и посуда из Ленинградской области, гжельский расписной фарфор и керамика из Московской области, сибирские кожаные ремни, шерстяные варежки и платки со всей страны.

Если даже ничего не покупать, то можно зарядиться новогодним настроением и послушать, как поёт петербургская молодёжь. Концертная программа проходит каждый день; кроме фольклорных коллективов, можно посмотреть на дрессированного медведя, огненное и лазерное шоу. Заезжие гости будут 7 января – в Петербург приедут петь москвичи из "Рок-синдрома". Тут же возле сцены в ремесленной мастерской можно сделать ёлку из бумаги, а в соседнем помещении посидеть на коленях у Деда Мороза. Рядом работает каток – со своими коньками бесплатно, прокат стоит 300 рублей в час.