Собчак стала кандидатом в президенты и представила свою программу

Предвыборный второй съезд «Гражданской инициативы» 23 декабря выдвинул телеведущую Ксению Собчак кандидатом на выборы президента России, которые пройдут в марте 2018 года, сообщают СМИ.

На своём сайте Собчак представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага». В её разработке участвовали независимые эксперты и партия «Гражданская инициатива». Программа поделена на четыре больших раздела: внутренняя политика, развитие экономики, социальная политика и внешняя политика.

«Важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международная изоляция, экономический кризис, – отмечается в сообщении на сайте. – <...> Эта платформа – только одна из возможных позиций в этом диалоге и призыв его возобновить с учетом всех предыдущих ошибок и разногласий, в частности опыта объединенной оппозиции 2011–2012 годов».

Документ обещают уточнять и дополнять на протяжении всей избирательной кампании.