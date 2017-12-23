«Проспект Большевиков» закрыт для пассажиров

Подозрительные вещи на станции оранжевой ветки стали причиной сбоя в штатной работе петербургского метро днём 23 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», бесхозный предмет заметили на «Проспекте Большевиков». В настоящее время его осматривают специалисты, людей на станцию не пускают. С 16:00 поезда прекратили посадку и высадку пассажиров на платформе, наземный вестибюль полностью закрыли.

Проверка сомнительной находки также продолжается на станции «Рыбацкое». Составы идут по 4-й линии только до «Обухово».