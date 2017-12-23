Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали российских офицеров вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщается на сайте германского кабмина.

«Они (Меркель и Макрон. — «Газета.Ru») призывают российских офицеров вернуться в СЦКК, который играет очень важную роль в поддержке [работы] наблюдателей ОБСЕ и [соблюдения] соглашений о прекращении огня», — говорится в документе.

Лидеры страны также призвали стороны немедленно вернуться к шагам, которые позволят обеспечивать прекращение огня в Донбассе. Кроме того, Меркель и Макрон подчеркнули важность соблюдения всех положений минских соглашений.

Ранее Польша также призвала офицеров России вернуться в СЦКК в Донбассе.

Президент России Владимир Путин объяснял, что Москва решила вывести российских офицеров из состава СЦКК из-за того, что украинские власти «целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей».