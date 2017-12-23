Стало известно, как команда Путина сыграла у стен Кремля

С каким счётом закончилась товарищеская встреча, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщил олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский, также выходивший на поле в роли игрока.

«Команда Владимира Путина победила со счетом 9:3», – рассказал Каменский в интервью «Газете.Ru».

Напомним, накануне поздно вечером президент РФ принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Смотрите на «Фонтанке» фоторепортаж с игры.