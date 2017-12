В Лондоне тушили зоопарк в зареве огня

В Лондоне утром 23 декабря десятки пожарных боролись с огнём в зоопарке, сообщается в официальном Twitter пожарной службы. Пламя охватило кафе и сувенирный магазин, в тушении участвовали 10 пожарных машин и 72 сотрудника пожарной службы. О пострадавших людях не сообщается, пишет NEWSru.com.

Возгорание произошло в здании магазина и кафе, по данным The Daily Mail, рядом с вольером с верблюдами. В темном небе "огромное зарево", рассказывало издание.

"Газета.Ru" со ссылкой на Sky News информирует, что источник огня был в кафе неподалеку от бассейна с пингвинами. Животные находились в непосредственной близости от пламени. Об их нынешнем состоянии в зоопарке ничего не сказали.

Fire crews from @LondonFire are at @zsllondonzoo tackling a large fire in the camel enclosure. pic.twitter.com/rsU0D0OqaD

Ten fire engines and around 70 firefighters and officers are tackling a fire in a cafe and shop at London Zoo. More info to follow pic.twitter.com/LCS22hsHUr